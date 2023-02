Elodie | da Mara Venier le parole speciali per Maria De Filippi

Leggi su dilei

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Un’interpretazione sentita e potente, per celebrare Maurizio Costanzo con ledi una canzone immortale della quale lui ha scritto il testo. Ma anche leperDeè stata ospite dia Domenica In e, nel corso della puntata durante la quale è stato anche celebrato il grande giornalista e conduttore scomparso, ha parlato di come è cresciuta in questi anni e di quello che deve alla De, ledi gratitudine perDe Flippi L’interpretazione da brividi di Se telefonando e poi una chiacchierata sul suo percorso professionale, partendo dall’ultima esperienza sanremese per arrivare a un riassunto delle sue ...