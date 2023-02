Elly tutta tasse e ambiente liquida gli ultimi riformisti (Di lunedì 27 febbraio 2023) Renziana e poi dalemiana, vuole la patrimoniale. Paladina dell'accoglienza, punta tutto sui diritti Leggi su ilgiornale (Di lunedì 27 febbraio 2023) Renziana e poi dalemiana, vuole la patrimoniale. Paladina dell'accoglienza, punta tutto sui diritti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Michy64_ : RT @Giovann20000994: La vittoria di Elly Shlein è una buona notizia non per Elly Shlein in quanto tale,di cui mi interessa poco quanto null… - NevioBettocchi7 : @danifre1 @ellyesse @pdnetwork @PDBologna @articoloUnoMDP @ArticoloUnoBo @ugo_rizzo_ @CesareMinghini @Arturo_Scotto… - WorksInItalian : @ellyesse si troverà davanti grandi compiti da svolgere, difficoltà da superare, personaggi che le remeranno contro… - twittatore : Se fossi Elly Schlein tutta questa pioggia di commenti sull'incompetenza/inadeguatezza/morte del pd/etc, non mi dis… - FLITTOCCHIO : RT @mgabrielladavid: Elly #Schlein è la nuova segretaria del Pd . Grande @ellyesse Orgogliosa di averti votato Ed ora avanti tutta! https:… -