Elly Schlein vince le primarie, ma arrivano i primi scossoni nel Pd (Di lunedì 27 febbraio 2023) Schlein primarie scossoni nel Pd. Stefano Bonaccini è il segretario eletto dagli iscritti al Partito Democratico, ma Elly Schlein è la segretaria scelta dagli elettori. Ai gazebo dove hanno votato 1.098.623 persone, la candidata ha infatti ottenuto il 53,75% delle preferenze, mentre il governatore dell’Emilia-Romagna il 46,25%, ma gli iscritti avevano detto sì a Bonaccini. ... TAG24. Leggi su tag24 (Di lunedì 27 febbraio 2023)nel Pd. Stefano Bonaccini è il segretario eletto dagli iscritti al Partito Democratico, maè la segretaria scelta dagli elettori. Ai gazebo dove hanno votato 1.098.623 persone, la candidata ha infatti ottenuto il 53,75% delle preferenze, mentre il governatore dell’Emilia-Romagna il 46,25%, ma gli iscritti avevano detto sì a Bonaccini. ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiuseppeConteIT : Auguri di buon lavoro a Elly Schlein. Gli elettori Pd hanno chiesto un cambiamento rispetto a chi ha barattato le m… - ultimora_pol : ?? Primarie PD, Elly Schlein conquista la leadership del partito succedendo ad Enrico Letta come Segretario. Lo sfid… - lorepregliasco : Il risultato di Elly Schlein è clamoroso. Fino a pochi mesi fa non era iscritta al PD, ha perso tra gli iscritti, d… - ilbaro_1967 : RT @Nazionalista_88: Preparatevi con Elly Schlein al ritorno di fiamma di Ius Soli, adozioni omosessuali, immigrazionismo sfrenato e cannab… - marcizzi6 : RT @itsmeback_: Elly Schlein: ora che sono segretaria del PD ??, io e i miei elettori saremo un osso duro per il governo Meloni ?? https://t.… -