Elly Schlein vince le primarie del PD: è la nuova segretaria del partito (Di lunedì 27 febbraio 2023) Elly Schlein ha vinto le primarie del partito Democratico, sarà lei a raccogliere l'eredità di Enrico Letta. Si tratta di un risultato storico per i dem in quanto la Schlein, che ha sfidato Stefano Bonaccini, sarà la prima segretaria donna. Per lei circa il 53% delle preferenze. Oltre 1 milione le persone che hanno deciso di recarsi al voto.

