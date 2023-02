Elly Schlein, una leadership e tre enigmi (Di lunedì 27 febbraio 2023) Quanta autonomia avrà rispetto alle correnti del Pd? Terrà sull’Ucraina la collocazione atlantista? Quale sfida lancia al governo su lavoro e crescita? Come Meloni, sarà chiamata a conciliare la realtà con le aspettative del suo popolo Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 27 febbraio 2023) Quanta autonomia avrà rispetto alle correnti del Pd? Terrà sull’Ucraina la collocazione atlantista? Quale sfida lancia al governo su lavoro e crescita? Come Meloni, sarà chiamata a conciliare la realtà con le aspettative del suo popolo

