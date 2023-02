Elly Schlein segretaria nazionale del Pd In Puglia ha vinto Bomaccini

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Il risultato delle elezioni primarie ha ribaltato l’esito della consultazione nei circoli.è stata elettadel partito democratico superando Stefano Bonaccini. Per la prima volta nella storia dell’Italia i primi due partiti in parlamento sono guidati da due donne. Il successo di(Elena)si è concretizzato anche in due province dellaBrindisi e Taranto dove ad esempio, iSclhein 5501-Bonavcini 5022. Nelle altre province pugliesi hache complessivamente, in, ha avuto la meglio fra i circa 75mila votanti. L'articolo...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pbersani : Andrò a votare domani alle #PrimariePD. Penso che Elly #Schlein segnali con più coraggio l’apertura al cambiamento. - ultimora_pol : ?? Primarie PD, Elly Schlein conquista la leadership del partito succedendo ad Enrico Letta come Segretario. Lo sfid… - GiuseppeConteIT : Auguri di buon lavoro a Elly Schlein. Gli elettori Pd hanno chiesto un cambiamento rispetto a chi ha barattato le m… - carcarlo28 : RT @MarcoRizzoPC: La “sinistra” di Sanremo e di Elly Schlein è prova del comando della finanza sulla politica… - luciaminerba : RT @cicciorosina: elly schlein vince le primarie, gli elettori di italia viva si fanno un selfie con renzi -

A dispetto di tutti i sondaggi e dell'esito della votazione degli iscritti,, 38 anni, vince le primarie del Pd , superando lo sfidante Stefano Bonaccini (54% contro 46%) e diventando la prima segretaria donna del maggior partito della sinistra italiana. E' un ..."Questo voto è un mandato chiaro per il cambiamento". Lo ha detto. "Un popolo si è riunito e ha risposto alla nostra chiamata, la nostra responsabilità è quella di non tradire mai questa fiducia", ha aggiunto la segretaria. "Non dobbiamo tradire questa ...

Elly Schlein, una donna che vince nel nome di tante altre donne la Repubblica

Franceschini, "il naso della sinistra". "Elly Schlein è un'onda travolgente". Ancora una volta vince lui Il Foglio

Elly Schlein, da Bologna con storia multiculturale Agenzia ANSA

In provincia netta vittoria del governatore, ko solo a Castelnovo Monti e Viano. . In una serata al cardiopalma arriva la grande sorpresa: la vittoria di Elly Schlein per la segreteria del Pd.