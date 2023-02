Elly Schlein segretaria nazionale del Pd Eletta ieri. Ha vinto anche in varie zone della Puglia (Di lunedì 27 febbraio 2023) Il risultato delle elezioni primarie ha ribaltato l’esito della consultazione nei circoli. Elly Schlein è stata Eletta segretaria nazionale del partito democratico superando Stefano Bonaccini. Il successo di Elly (Elena) Schlein si è concretizzato anche in varie zone della Puglia dove pure i maggiorenti Pd sostenevano Bonaccini. In provincia di Taranto, ad esempio, Sclhein 5501-Bonavconi 5022. L'articolo Elly Schlein segretaria nazionale del Pd <small class="subtitle">Eletta ieri. Ha vinto anche in ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 27 febbraio 2023) Il risultato delle elezioni primarie ha ribaltato l’esitoconsultazione nei circoli.è statadel partito democratico superando Stefano Bonaccini. Il successo di(Elena)si è concretizzatoindove pure i maggiorenti Pd sostenevano Bonaccini. In provincia di Taranto, ad esempio, Sclhein 5501-Bonavconi 5022. L'articolodel Pd . Hain ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pbersani : Andrò a votare domani alle #PrimariePD. Penso che Elly #Schlein segnali con più coraggio l’apertura al cambiamento. - ultimora_pol : ?? Primarie PD, Elly Schlein conquista la leadership del partito succedendo ad Enrico Letta come Segretario. Lo sfid… - GiuseppeConteIT : Auguri di buon lavoro a Elly Schlein. Gli elettori Pd hanno chiesto un cambiamento rispetto a chi ha barattato le m… - Pedrotosa : RT @localteamtv: Elly Schlein, grande accoglienza da parte dei sostenitori. Tutti insieme cantano Bella Ciao #EllySchlein #segretario #Part… - NadiaAm93073906 : RT @Fronte_diclasse: Per me col PD non esiste alcuna possibilità di confronto. Specie con chi ha votato per dare le armi all'Ucraina, come… -