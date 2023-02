Elly Schlein segretaria del PD: lo hanno decretato le primarie (Di lunedì 27 febbraio 2023) Le primarie del Pd hanno eletto segretaria Elly Schlein. La linea sarà, Ambiente, lavoro, donne e giovani. Sarà Elly Schlein a guidare e ricostruire il Pd per il prossimo futuro, lo hanno sancito le urne delle primarie che hanno portato al voto oltre un milione di persone. Non ci credevano nemmeno i candidati. Nella tarda serata di ieri sera il primo a riconoscerne la vittoria il suo principale avversario Stefano Bonaccini. “La prima cosa che chiedo è mandare un applauso a Elly Schlein, l’ho sentita e le ho fatto i complimenti, in bocca al lupo per la grande responsabilità che assume alla guida del partito. Ha prevalso Elly e io sono a disposizione per dare una ... Leggi su puntomagazine (Di lunedì 27 febbraio 2023) Ledel Pdeletto. La linea sarà, Ambiente, lavoro, donne e giovani. Saràa guidare e ricostruire il Pd per il prossimo futuro, losancito le urne dellecheportato al voto oltre un milione di persone. Non ci credevano nemmeno i candidati. Nella tarda serata di ieri sera il primo a riconoscerne la vittoria il suo principale avversario Stefano Bonaccini. “La prima cosa che chiedo è mandare un applauso a, l’ho sentita e le ho fatto i complimenti, in bocca al lupo per la grande responsabilità che assume alla guida del partito. Ha prevalsoe io sono a disposizione per dare una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiuseppeConteIT : Auguri di buon lavoro a Elly Schlein. Gli elettori Pd hanno chiesto un cambiamento rispetto a chi ha barattato le m… - ultimora_pol : ?? Primarie PD, Elly Schlein conquista la leadership del partito succedendo ad Enrico Letta come Segretario. Lo sfid… - pbersani : Andrò a votare domani alle #PrimariePD. Penso che Elly #Schlein segnali con più coraggio l’apertura al cambiamento. - consolefirmin : RT @FerdinandoC: La vittoria di Elly Schlein è un atto di speranza politica, già per questo è una bella notizia. Ha vinto una persona con u… - gabri_elfideo : Complimenti a Elly Schlein per la vittoria ???????? -