Elly Schlein: «Saremo un bel problema per il governo di Meloni» (Di lunedì 27 febbraio 2023) Stefano Bonaccini ha ammesso la sconfitta quando ancora era in corso lo spoglio. Per la prima volta una donna alla guida del Pd Leggi su vanityfair (Di lunedì 27 febbraio 2023) Stefano Bonaccini ha ammesso la sconfitta quando ancora era in corso lo spoglio. Per la prima volta una donna alla guida del Pd

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : ?? Primarie PD, Elly Schlein conquista la leadership del partito succedendo ad Enrico Letta come Segretario. Lo sfid… - GiuseppeConteIT : Auguri di buon lavoro a Elly Schlein. Gli elettori Pd hanno chiesto un cambiamento rispetto a chi ha barattato le m… - pbersani : Andrò a votare domani alle #PrimariePD. Penso che Elly #Schlein segnali con più coraggio l’apertura al cambiamento. - solarenergy76 : RT @mpignatiello: Elly Schlein ha aperto il partito democratico come una scatoletta di caviale #EllySchlein #Pd #primariepd2023 #primariep… - CarriaggioM : RT @tomasomontanari: Era tanto tempo che, a un bivio, il #pd non imboccava la destra. Bene che con #Bonaccini perda il renzismo e la sua er… -