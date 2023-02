Elly Schlein | per la prima volta una donna queer al capo del Partito Democratico

Leggi su biccy

(Di lunedì 27 febbraio 2023)è la nuova segretaria deled ha già scritto la storia: è la più giovane, la, lastraniera e soprattutto lapersona appartenente alla comunità LGBT+ a ricoprire questa carica. Una carica che ha conquistato sul campo e che le è stata consegnata dal 53,8% dei votanti che l’hanno preferita a Stefano Bonaccini. Il suo coming out pubblico è avvenuto in tv nel 2020 quando, ospite da Daria Bignardi a L’Assedio, ha confessato di essere fidanzata con una. “Premetto che sono molto riservata sulla mia vita personale. Ma qui faccio un’eccezione. Sì, sono fidanzata. Ho avuto diverse relazioni, in passato, ho amato molti uomini e molte donne, in questo momento sto con una ragazza e sono ...