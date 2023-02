"Elly Schlein non l'ha mai fatto": bomba-Bocchino, si ferma lo studio (Di lunedì 27 febbraio 2023) Italo Bocchino non usa giri di parole e mette nel mirino Elly Schlein. Ospiet a Otto e Mezzo di Lilli Gruber, il direttore del Secolo d'Italia commenta così il nuovo corso del Pd: "L'elezione di Elly Schlein è una buona notizia per tre motivi. Il primo perché è una donna e la sinistra come la destra ha scelto solo adesso di darsi come leader una donna. Il secondo motivo è che è giovane e dunque va a svecchiare un po' la politica a sinistra e l'apparato del Pd. Il terzo motivo è che farà del bene al centrodestra". Ed è su questo punto, il terzo, che Bocchino si scatena: "La Schlein ha detto che si occuperà dei poveri, delle scuole e del lavoro". Arriva il siluro: "Dei poveri non credo possa occuparsi perché non li ha mai incontrati, a differenza di Giorgia Meloni. ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 febbraio 2023) Italonon usa giri di parole e mette nel mirino. Ospiet a Otto e Mezzo di Lilli Gruber, il direttore del Secolo d'Italia commenta così il nuovo corso del Pd: "L'elezione diè una buona notizia per tre motivi. Il primo perché è una donna e la sinistra come la destra ha scelto solo adesso di darsi come leader una donna. Il secondo motivo è che è giovane e dunque va a svecchiare un po' la politica a sinistra e l'apparato del Pd. Il terzo motivo è che farà del bene al centrodestra". Ed è su questo punto, il terzo, chesi scatena: "Laha detto che si occuperà dei poveri, delle scuole e del lavoro". Arriva il siluro: "Dei poveri non credo possa occuparsi perché non li ha mai incontrati, a differenza di Giorgia Meloni. ...

