Elly Schlein, le sue prime parole da segretaria segnano una chiara scelta femminista (Di lunedì 27 febbraio 2023) “Neanche questa volta ci hanno visto arrivare”, ha esordito così la nuova segretaria del Pd Elly Schlein nel suo primo discorso dopo le primarie. La scelta di queste parole non è casuale, perché non rispecchiano banalmente la sorpresa dei risultati della corsa alla segreteria del partito, ma riprendono le pagine della storica Lisa Levenstein che, nel libro They didn’t see us coming, traccia il percorso del femminismo intersezionale degli anni 90, la cosiddetta terza ondata. Una citazione di questo tipo corrisponde a una presa di posizione chiara che Schlein non ha mai nascosto: siamo agli opposti rispetto alla linea politica tracciata dalla maggioranza al governo di Giorgia Meloni e, onestamente, siamo anche ben lontani dal luogo politico in cui il Pd si è collocato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 febbraio 2023) “Neanche questa volta ci hanno visto arrivare”, ha esordito così la nuovadel Pdnel suo primo discorso dopo le primarie. Ladi questenon è casuale, perché non rispecchiano banalmente la sorpresa dei risultati della corsa alla segreteria del partito, ma riprendono le pagine della storica Lisa Levenstein che, nel libro They didn’t see us coming, traccia il percorso del femminismo intersezionale degli anni 90, la cosiddetta terza ondata. Una citazione di questo tipo corrisponde a una presa di posizionechenon ha mai nascosto: siamo agli opposti rispetto alla linea politica tracciata dalla maggioranza al governo di Giorgia Meloni e, onestamente, siamo anche ben lontani dal luogo politico in cui il Pd si è collocato ...

