Elly Schlein | il ritratto della donna a cui si affida il popolo del PD

Leggi su velvetmag

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Non ha perso tempo Elena Ethel, 37 anni, la nuova segretaria nazionale del Partito Democratico. Ha subito elencato le priorità del nuovo PD: salario minimo, ambiente, lavoro. Con un avvertimento: “Saremo un problema per il Governo di Giorgia Meloni. Daremo un contributo a organizzare le opposizioni a difesa dei poveri, contro un Governo che li colpisce. Saremo a difesascuola pubblica nel momento in cui il Governo tace davanti a una aggressione squadrista. Faremo le barricate contro ogni taglio alla sanità“. La nuova segretaria nazionale del Partito Democratico,. Foto Ansa/Cesare AbbateI complimenti di Meloni Fair play da partepresidente del Consiglio, Giorgia Meloni. “Congratulazioni ae complimenti al PD per la ...