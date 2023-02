Elly Schlein ha vinto le primarie Pd: battuto Bonaccini, è la prima segretaria del partito (Di lunedì 27 febbraio 2023) Dopo un lungo testa a testa, ha superato Stefano Bonaccini. Messaggio di Giorgia Meloni: «Spero che la sua elezioni possa aiutare la sinistra a guardare avanti» Leggi su corriere (Di lunedì 27 febbraio 2023) Dopo un lungo testa a testa, ha superato Stefano. Messaggio di Giorgia Meloni: «Spero che la sua elezioni possa aiutare la sinistra a guardare avanti»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pbersani : Andrò a votare domani alle #PrimariePD. Penso che Elly #Schlein segnali con più coraggio l’apertura al cambiamento. - ultimora_pol : ?? Primarie PD, Elly Schlein conquista la leadership del partito succedendo ad Enrico Letta come Segretario. Lo sfid… - GiuseppeConteIT : Auguri di buon lavoro a Elly Schlein. Gli elettori Pd hanno chiesto un cambiamento rispetto a chi ha barattato le m… - pino_maio : RT @SADIComic: Tanto per non farsi mancare nulla, da oggi 26 feb 2023 abbiamo un vero comunista alla LULA anche in Italia. Si chiama Elly… - laura_maffi : RT @GiuseppeConteIT: Auguri di buon lavoro a Elly Schlein. Gli elettori Pd hanno chiesto un cambiamento rispetto a chi ha barattato le misu… -