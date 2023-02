Elly Schlein ha vinto le primarie Pd | battuto Bonaccini | è la prima segretaria del partito

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiuseppeConteIT : Auguri di buon lavoro a Elly Schlein. Gli elettori Pd hanno chiesto un cambiamento rispetto a chi ha barattato le m… - ultimora_pol : ?? Primarie PD, Elly Schlein conquista la leadership del partito succedendo ad Enrico Letta come Segretario. Lo sfid… - chetempochefa : Elly #Schlein ha vinto le primarie ed è la prima donna alla guida del Pd. #CTCF - andytuit : RT @RaiNews: La vittoria con il 53,8% contro il 46,2% di Stefano Bonaccini ha smentito le previsioni e rovesciato il voto degli iscritti.… - AngeloR54671811 : RT @MEDAMBIENTEITAL: Auguri di buon lavoro al segretario del PD Elly Schlein. Gli elettori del PD hanno chiesto un cambiamento rispetto a… -

- Il parere di Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, più vicino al candidato Stefano Bonaccini: 'Il bivio è sesarà come Alexandra Ocasio Cortez (ovvero solo carisma), Jeremy Corbym (senza successo) o come Giuliano Pisapia (vittorioso inaspettato a Milano). Il renzismo ha pesato, è la fine definitiva ...- Il sindaco di Bergamo a Omnibus: 'Su di lei avevo notato un clima diverso, un poco mi aspettavo la sua vittoria. Credo chedovrà avere le capacità di valorizzare le diverse energie che si trovano nel Pd. Terrà la sfera atlantica E gli aiuti in Ucraina Affronterà con pragmatismo il tema del lavoro e della creazione ...

Il testo integrale del discorso di Elly Schlein dopo la vittoria Il Manifesto

Elly Schlein, da Bologna con storia multiculturale Agenzia ANSA

Elly Schlein secondo Elly Schlein Domani

Per quanto riguarda le elezioni nazionali, il 64% degli elettori trentini hanno votato per Elly Schlein, mentre il 36% per il presidente della Regione Emilia Romagna. Stefano Bonaccini. I votanti in ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...