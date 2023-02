Elly Schlein ha vinto le primarie ed è la nuova segretaria del Partito Democratico (Di lunedì 27 febbraio 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Elly Schlein è la nuova segretaria del Partito Democratico, eletta con le primarie che si sono svolte ieri, domenica 26 febbraio, in tutta Italia. La candidata Shlein ha battuto Stefano Bonaccini: 53,7% i consensi per lei, contro il 46,3% del governatore dell’Emilia Romagna. Elly Schlein è la prima donna alla guida del Pd ed è ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di lunedì 27 febbraio 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colorè ladel, eletta con leche si sono svolte ieri, domenica 26 febbraio, in tutta Italia. La candidata Shlein ha battuto Stefano Bonaccini: 53,7% i consensi per lei, contro il 46,3% del governatore dell’Emilia Romagna.è la prima donna alla guida del Pd ed è ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

