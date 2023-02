Elly Schlein ha vinto le primarie del PD

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pbersani : Andrò a votare domani alle #PrimariePD. Penso che Elly #Schlein segnali con più coraggio l’apertura al cambiamento. - ultimora_pol : ?? Primarie PD, Elly Schlein conquista la leadership del partito succedendo ad Enrico Letta come Segretario. Lo sfid… - scottecs : Oggi vado a votare @ellyesse alle primarie del PD. La conosco personalmente da anni, ed è una persona con idee CHIA… - BMedju : RT @SergioSangio: Scusate fatemi capire, nuovo segretario del PD, sarebbe tale Elly #Schlein . Ha cittadinanza statunitense naturalizzata s… - gentkat : Una giornata campale che ricorderemo, Elly Schlein nuova segretaria del PD… il vento finalmente cambia direzione ??? -

Era stato il primo a dire: 'Io voterò'. Non solo. La moglie Michela De Biase potrebbe anche puntare alla carica di capogruppo (gli altri che se la giocano Francesco Boccia, Chiara ...'Sono i suoi valori e sono quelli in cui mi rispecchio'. Una giovane mamma, fuori dal seggio del bar di via Gluck a Milano, spiega così la sua scelta di votare peralle primarie del Pd. E, come lei, sono stati moltissimi i milanesi che hanno scelto la deputata a dispetto del governatore emiliano Stefano Bonaccini, per qualcuno 'troppo spostato verso ...

Con Elly Schlein il Pd diventa un Movimento democratico Domani

Elly Schlein, da Bologna con storia multiculturale Agenzia ANSA

Le foto di Elly Schlein: le serate universitarie, la famiglia e il volontariato per la campagna di Obama Corriere

Sfida tra Schlein e Bonaccini: si vota fino alle 20 in 5.500 seggi allestiti in tutta Italia. Incognita affluenza, in serata i dati ufficiali.Oggi le primarie del Partito Democratico per l'elezione del nuovo segretario. Sfida finale tra Stefano Bonaccini e Elly Schlein. Si potrà votare negli oltre 246 gazebo allestiti in tutte le province a ...