Elly Schlein ha un marito e dei figli? Conosciamo meglio la nuova segretaria del PD

Leggi su donnapop

(Di lunedì 27 febbraio 2023)è sposata? Ha dei? Chi è ildelladel PD? Leggi anche:, significato della frase «Anche stavolta non ci hanno viste arrivare» Origine della citazione e video La vita privata della nota politica è praticamente blindata: non sono molte le notizie che arrivano in merito a questo...