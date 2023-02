"Elly Schlein è uguale a...": veleno puro da Dagospia, occhio alla foto | Guarda (Di lunedì 27 febbraio 2023) La vittoria di Elly Schlein alle primarie del Pd ha scatenato i social. Su Twitter, in particolare, c'è stata una valanga di meme sulla nuova segretaria dem. Qualcuno in particolare, soffermandosi sull'aspetto estetico della Schlein, ha notato delle somiglianze piuttosto illustri. Secondo qualcuno, per esempio, la segretaria sarebbe praticamente uguale a Pippo Franco. Ma c'è anche chi ci vede una somiglianza con Severus Piton, personaggio di Harry Potter, e con la cantante Gianna Nannini. Adesso, però, Dagospia rivendica la paternità del paragone tra Elly Schlein e Pippo Franco. "Cari twittaroli, ne dovete magnà de pastasciutta! Era il 18 novembre 2022 quando Dagospia notò questa somiglianza - si legge sul portale di Roberto D'Agostino -. ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 febbraio 2023) La vittoria dialle primarie del Pd ha scatenato i social. Su Twitter, in particolare, c'è stata una valanga di meme sulla nuova segretaria dem. Qualcuno in particolare, soffermandosi sull'aspetto estetico della, ha notato delle somiglianze piuttosto illustri. Secondo qualcuno, per esempio, la segretaria sarebbe praticamentea Pippo Franco. Ma c'è anche chi ci vede una somiglianza con Severus Piton, personaggio di Harry Potter, e con la cantante Gianna Nannini. Adesso, però,rivendica la paternità del paragone trae Pippo Franco. "Cari twittaroli, ne dovete magnà de pastasciutta! Era il 18 novembre 2022 quandonotò questa somiglianza - si legge sul portale di Roberto D'Agostino -. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiuseppeConteIT : Auguri di buon lavoro a Elly Schlein. Gli elettori Pd hanno chiesto un cambiamento rispetto a chi ha barattato le m… - ultimora_pol : ?? Primarie PD, Elly Schlein conquista la leadership del partito succedendo ad Enrico Letta come Segretario. Lo sfid… - FrancescoLollo1 : In bocca al lupo ad Elly Schlein e complimenti ai suoi sostenitori! Ha annunciato che il suo PD sarà un problema pe… - lorycer94 : RT @spinozait: Non mi sembra giusto fare dell'ironia sui gusti di Elly Schlein. Se le piace il Pd saranno affari suoi. [@leomorabito] - Thetrut63021213 : RT @byoblu: Dice di essere a favore delle fasce più deboli, eppure è di estrazione elitaria ed è stata sponsorizzata a più riprese da Roman… -