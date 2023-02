Elly Schlein è la prima donna alla guida del PD. E stravince a Bergamo e in provincia (Di lunedì 27 febbraio 2023) Elly Schlein è il nuovo segretario del Partito Democratico. Lo hanno deciso gli italiani il 53,8%, mentre Stefano Bonaccini si ferma al 46,2 per cento quando lo scrutinio ha raggiunto la soglia dell’80%. Sarà lei, la prima donna della storia alla guida Dem, a sfidarsi con l’altra donna più potente d’Italia, la Premier Giorgia Meloni. L’anti Meloni per intenderci. La destra convinta contro la sinistra spinta: questo il braccio di ferro a cui assisteremo da qui a venire. La dimostrazione, con l’elezione della Meloni prima e della Schlein adesso, che gli italiani hanno maturato gusti forti e decisi. Stop alle mezze misure, piuttosto un sì alle posizioni convinte. Non solo. Un risultato che ha ribaltato completamente il voto degli iscritti ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 27 febbraio 2023)è il nuovo segretario del Partito Democratico. Lo hanno deciso gli italiani il 53,8%, mentre Stefano Bonaccini si ferma al 46,2 per cento quando lo scrutinio ha raggiunto la soglia dell’80%. Sarà lei, ladella storiaDem, a sfidarsi con l’altrapiù potente d’Italia, la Premier Giorgia Meloni. L’anti Meloni per intenderci. La destra convinta contro la sinistra spinta: questo il braccio di ferro a cui assisteremo da qui a venire. La dimostrazione, con l’elezione della Melonie dellaadesso, che gli italiani hanno maturato gusti forti e decisi. Stop alle mezze misure, piuttosto un sì alle posizioni convinte. Non solo. Un risultato che ha ribaltato completamente il voto degli iscritti ...

