Elly Schlein è la prima donna alla guida del Pd | “Bisessuale | femminista e progressista”

(Di lunedì 27 febbraio 2023) È ladel Pd:, 37 anni, è la nuova segretaria del Partito Democratico, anche se i dati definitivi verranno comunicati domani. Quando lo scrutinio ha raggiunto ormai l’80% delle schede la deputata democratica è al 53,8%, contro il 46,3% di Stefano Bonaccini che tra gli iscritti aveva invece raggiunto il 52,8% a fronte del 34,8% della sfidante. Un dato clamoroso perché è lavolta che il voto dei gazebo, al quale partecipa anche chi non ha la tessera Pd, ribalta quello degli iscritti. Lerie, peraltro, raccontano un partito diviso in due, il centro-nord schierato con lae il sud e le isole con Bonaccini.batte Bonaccini e succede a Enrico ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pbersani : Andrò a votare domani alle #PrimariePD. Penso che Elly #Schlein segnali con più coraggio l’apertura al cambiamento. - ultimora_pol : ?? Primarie PD, Elly Schlein conquista la leadership del partito succedendo ad Enrico Letta come Segretario. Lo sfid… - you_trend : ?? #PRIMARIEPD Con la vittoria di Elly Schlein, uscita indietro dal voto nei circoli, è la prima volta nella storia… - michellesar1 : RT @zerozeronewsIT: #Schlein la scossa che squassa e rivoluziona il Pd. I democratici ricominciano da Elly Schlein la nuova prima segretari… - Herbert403 : RT @GiuseppeConteIT: Auguri di buon lavoro a Elly Schlein. Gli elettori Pd hanno chiesto un cambiamento rispetto a chi ha barattato le misu… -

Vince a sorpresa. Bonaccini, il favorito in questa competizione per la leadership del Pd, concede la sconfitta. Ora i Dem slitteranno ulteriormente a sinistra, aprendo la strada ad una nuova alleanza con ...' È un mandato chiaro a cambiare davvero'. Cosìha commentato la vittoria alle primarie del Partito democratico

Franceschini, "il naso della sinistra". "Elly Schlein è un'onda travolgente". Ancora una volta vince lui Il Foglio

Elly Schlein, da Bologna con storia multiculturale Agenzia ANSA

Elly Schlein segretaria Pd, Mentana: "Una vera rivoluzione copernicana" La7

Sfida tra Schlein e Bonaccini: si vota fino alle 20 in 5.500 seggi allestiti in tutta Italia. Incognita affluenza, in serata i dati ufficiali.Oggi le primarie del Partito Democratico per l'elezione del nuovo segretario. Sfida finale tra Stefano Bonaccini e Elly Schlein. Si potrà votare negli oltre 246 gazebo allestiti in tutte le province a ...