Elly Schlein è la nuova segretaria del Pd | “Saremo un bel problema per il Governo Meloni”

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Roma – Dopo Giorgiaa Palazzo Chigi, anche il centro-sinitra ha deciso di affidarsi ad una donna., con il 53% dei voti, ha sconfitto alle primarie Stefano Bonaccini, diventandodel Pd. E’ la prima volta nella storia che una donna ricopre la carica la carica più prestigiosa del Partito Democratico. Con i suoi 38 anni,diventa lapiù giovane nella storia del Nazareno, battendo il record di Matteo Renzi (39 anni). “unper il” ha dettodalla sede del suo comitato a Roma, visibilmente emozionata e commossa. Non sono certamente mancati colpi di scena. Secondo i dati diffusi dalla Commissione nazionale del Partito ...

Da Maria Elena Boschi a Giorgia Meloni . Da Roberto Speranza a Giuseppe Conte . Le reazioni all'elezione dia segretaria del Partito democratico arrivano a operazioni di scrutinio in corso. E vanno dalle congratulazioni alle aspettative politiche rispetto alla nuova leadership al Nazareno. Il ...improvvisa quasi un discorso programmatico parlando a braccio al suo comitato elettorale dopo l'annuncio della sua vittoria alle primarie. E come un'eco sono risuonate le parole che ...

(ANSA) - ROMA, 26 FEB - In Sicilia, a spoglio praticamente ultimato appare netto il successo di Elly Schlein con una percentuale del 57,3 per cento contro il 42,7 per cento di Stefano Bonaccini.