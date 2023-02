Elly Schlein è la fine del Pd riformista. La profezia di Rosato (Iv) (Di lunedì 27 febbraio 2023) “Non chiamatelo Partito Democratico. L’elezione di Elly Schlein, che rispetto, ha messo fine alla storia del partito fondato da Veltroni”. Il punto di vista di Ettore Rosato, esponente di spicco di Italia Viva parte da un assunto: “Questo nuovo corso segna l’uscita definitiva del Pd dall’alveo dei riformisti e ha l’ambizione di trasformarlo nella casa della sinistra italiana. Vedremo se ne Schlein ne sarà capace”. Rosato, con queste affermazioni mi pare che i margini di dialogo tra Terzo Polo e Pd siano sostanzialmente azzerati. Non abbiamo preclusioni verso nessuno, ma è evidente che si parta da punti di vista diametralmente opposti su tante questioni: dall’economia ala giustizia, passando per la politica internazionale. Con questa scelta il Pd ha deciso di giocare nel campo del ... Leggi su formiche (Di lunedì 27 febbraio 2023) “Non chiamatelo Partito Democratico. L’elezione di, che rispetto, ha messoalla storia del partito fondato da Veltroni”. Il punto di vista di Ettore, esponente di spicco di Italia Viva parte da un assunto: “Questo nuovo corso segna l’uscita definitiva del Pd dall’alveo dei riformisti e ha l’ambizione di trasformarlo nella casa della sinistra italiana. Vedremo se nene sarà capace”., con queste affermazioni mi pare che i margini di dialogo tra Terzo Polo e Pd siano sostanzialmente azzerati. Non abbiamo preclusioni verso nessuno, ma è evidente che si parta da punti di vista diametralmente opposti su tante questioni: dall’economia ala giustizia, passando per la politica internazionale. Con questa scelta il Pd ha deciso di giocare nel campo del ...

