Elly Schlein | chi è la prima segretaria donna del Pd | l’esordio dopo i 101 | poi Bruxelles | il boom alle regionali e l’arrivo in Parlamento

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Una storia multiculturale che porta già nel nome: Elena Etheldetta, 37 anni, diventa ladel Pd (e la più giovane di sempre) coronando un impegno politico cominciato in uno dei momenti più bui della storia del partito, la mancata elezione di Romano Prodi alla presidenza della Repubblica, con gli ormai famigerati 101 franchi tiratori che ne affossarono la candidatura. Per anni blogger del fattoquotidiano.it,nasce nel 1985 nel canton Ticino, in Svizzera, figlia di due professori universitari: il padre, Melvin, è un politologo americano discendente di una famiglia ebraica askhenazita proveniente dall’odierna Ucraina; la madre, Maria Paola Viviani, è una professoressa universitaria di diritto pubblico, figlia di Agostino Viviani, avvocato ...

... al contrario dei risultati pervenuti nei giorni scorsi dai circoli e dagli iscritti, stavolta èa prendersi un leggero vantaggio sul contendente Stefano Bonaccini. Da subito si registra ...- La neo - segretaria la defnisce 'una piccola/grande rivoluzione', è un mandato chiaro a cambiare davvero. È un mandato chiaro a cambiare davvero, e questa è la risposta al picco dell'astensionismo. ...

Sfida tra Schlein e Bonaccini: si vota fino alle 20 in 5.500 seggi allestiti in tutta Italia. Incognita affluenza, in serata i dati ufficiali.Oggi le primarie del Partito Democratico per l'elezione del nuovo segretario. Sfida finale tra Stefano Bonaccini e Elly Schlein. Si potrà votare negli oltre 246 gazebo allestiti in tutte le province a ...