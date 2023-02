"Elly non lo farà...". Santori svela il piano della Schlein (Di lunedì 27 febbraio 2023) Il fondatore delle Sardine rivela il nuovo Pd guidato da Elly Schlein: "Un partito più radicale nelle sue scelte, senza mezze misure" Leggi su ilgiornale (Di lunedì 27 febbraio 2023) Il fondatore delle Sardine rivela il nuovo Pd guidato da: "Un partito più radicale nelle sue scelte, senza mezze misure"

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lorepregliasco : Il risultato di Elly Schlein è clamoroso. Fino a pochi mesi fa non era iscritta al PD, ha perso tra gli iscritti, d… - lorepregliasco : Nella vittoria eclatante di Elly Schlein è difficile non leggere un radicale malessere dell'elettorato del centrosi… - FrancescoLollo1 : In bocca al lupo ad Elly Schlein e complimenti ai suoi sostenitori! Ha annunciato che il suo PD sarà un problema pe… - OrtigiaP : RT @boni_castellane: Elly Schlein si rivolge a un elettorato che, per motivi diversi, non lavora. Il PD è diventato un partito nonlaburista. - MMastrantuono : RT @ultimora_pol: #PrimariePD - Elly #Schlein: 'Mentre il governo tace su una aggressione fascista, saremo a fianco delle studentesse e deg… -