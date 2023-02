Eleonora Boi di nuovo incinta: le prime foto col pancione su Instagram (Di lunedì 27 febbraio 2023) L’avevamo lasciata splendida nel suo abito da sposa principesco quando, lo scorso luglio, Eleonora Boi era finalmente convolata a nozze con Danilo Gallinari. Una cerimonia da sogno per una coppia che ha alle spalle tanti anni di amore, coronati dalla nascita della prima figlia Anastasia. Ma adesso è giunto il momento di allargare la famiglia per la giornalista sportiva che, con una serie di scatti condivisi su Instagram, ha mostrato per la prima volta il pancione: Eleonora è incinta per la seconda volta ed è al settimo cielo. Eleonora Boi incinta, si allarga la famiglia con Danilo Gallinari “L’inizio di un viaggio straordinario”, così Eleonora Boi aveva annunciato ai tempi la sua prima gravidanza con una foto di coppia, al fianco del ... Leggi su dilei (Di lunedì 27 febbraio 2023) L’avevamo lasciata splendida nel suo abito da sposa principesco quando, lo scorso luglio,Boi era finalmente convolata a nozze con Danilo Gallinari. Una cerimonia da sogno per una coppia che ha alle spalle tanti anni di amore, coronati dalla nascita della prima figlia Anastasia. Ma adesso è giunto il momento di allargare la famiglia per la giornalista sportiva che, con una serie di scatti condivisi su, ha mostrato per la prima volta ilper la seconda volta ed è al settimo cielo.Boi, si allarga la famiglia con Danilo Gallinari “L’inizio di un viaggio straordinario”, cosìBoi aveva annunciato ai tempi la sua prima gravidanza con unadi coppia, al fianco del ...

