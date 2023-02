El Salvador, la lotta contro il crimine del presidente Bukele si arma di una nuova mega prigione (Di lunedì 27 febbraio 2023) Catene ai piedi, scalzi, tatuati e trasportati in cella, dove la libertà sarà solo un ricordo. Immagini raccapriccianti arrivano da El Salvador, stato dell’America centrale, dove circa 2000 persone sono state trasferite in un enorme carcere di massima sicurezza perché accusate di far parte di bande criminali. La nuova gigantesca prigione si chiama Centro de ... TAG24. Leggi su tag24 (Di lunedì 27 febbraio 2023) Catene ai piedi, scalzi, tatuati e trasportati in cella, dove la libertà sarà solo un ricordo. Immagini raccapriccianti arrivano da El, stato dell’America centrale, dove circa 2000 persone sono state trasferite in un enorme carcere di massima sicurezza perché accusate di far parte di bande criminali. Lagigantescasi chiama Centro de ... TAG24.

