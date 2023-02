Effetto Schlein sul Pd, Fioroni saluta e se ne va (Di lunedì 27 febbraio 2023) Primi effetti dopo la vittoria di Elly Schlein alle primarie del Pd. A neanche 24 ore dall’elezione del nuovo segretario dem, il Partito democratico inizia a perdere già i primi pezzi. Il primo a salutare il Pd è l’ex ministro, tra i fondatori dello stesso partito, Beppe Fioroni. Beppe Fioroni, ex ministro e tra i fondatori del Pd, ha annunciato che lascerà il partito dopo la vittoria della Schlein “È un Pd distinto e distante da quello che avevamo fondato che metteva insieme culture politiche diverse dalla sinistra al centro, con i cattolici democratici, i popolari e la Margherita. Oggi legittimamente diventa un partito di sinistra che nulla ha a che fare con la nostra storia, con i nostri valori e la nostra tradizione” ha detto Fioroni a Tg2000. “Abbiamo dato vita ad un nuovo network ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 27 febbraio 2023) Primi effetti dopo la vittoria di Ellyalle primarie del Pd. A neanche 24 ore dall’elezione del nuovo segretario dem, il Partito democratico inizia a perdere già i primi pezzi. Il primo are il Pd è l’ex ministro, tra i fondatori dello stesso partito, Beppe. Beppe, ex ministro e tra i fondatori del Pd, ha annunciato che lascerà il partito dopo la vittoria della“È un Pd distinto e distante da quello che avevamo fondato che metteva insieme culture politiche diverse dalla sinistra al centro, con i cattolici democratici, i popolari e la Margherita. Oggi legittimamente diventa un partito di sinistra che nulla ha a che fare con la nostra storia, con i nostri valori e la nostra tradizione” ha dettoa Tg2000. “Abbiamo dato vita ad un nuovo network ...

