"Effetto-Schlein" sui centristi, l'ex-ministro Fioroni: «In questo Pd non c'è posto per noi» (Di lunedì 27 febbraio 2023) Più che le proporzioni del successo di Elly Schlein, a sconfortarlo erano state le parole dell'allora out-sider. Queste: «Bonaccini fa perfino iniziative con Fioroni». Dove il "perfino" sta ad indicare la deriva irrimediabile, il raschiamento oltre il fondo del barile. E lui, Beppe Fioroni, tra i fondatori della Margherita e già ministro dell'Istruzione ad essere accostato a quel «perfino» proprio non ci sta. E così toglie il disturbo. «Io sono sempre stato uno con le valigie in mano e stavolta prendo atto che è arrivato il momento», confida non senza amarezza all'Adnkronos. A spingerlo verso l'addio è proprio l'imprevisto esito delle primarie del Pd. Giuseppe Fioroni è tra i fondatori della Margherita «Con la vittoria della Schlein – spiega – nasce un nuovo soggetto che non è più il ...

