Effetto Meloni nel Pd | forse invidiosi Sallusti | cosa succederà ora con la Schlein

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 27 febbraio 2023) "C'è stato un". Alessandrocommenta a caldo la clamorosa sorpresa Elly, che ha vinto le primarie del Pd battendo il favorito Stefano Bonaccini. "Abbiamo due volte, per la prima volta nel nostro paese, due donne sole al comando - premette Massimo Giletti, a Non è l'arena su La7, riferendosi allae a Giorgia, premier e leader di Fratelli d'Italia -. Il Pd con questi numeri... Magari Renzi in questo momento gongola". Interviene il direttore di Libero: "Non sono un esperto delle cose di sinistra ma sicuramente c'è stato un. La novità di una donna al comando è una novità che piace, una novità che funziona. La sinistra l'ha capita, gli elettori di sinistra...