Effetto Meloni. Il Pd risponde col populismo di Schlein (Di lunedì 27 febbraio 2023) E' una cesura radicale nella storia del Pd: c'è un prima e un dopo. Bonaccini ha sbagliato tutto ma questa vittoria è un rigurgito identitario post-sconfitta ed è figlia della semina giallorossa. Ma per Schlein non è un plebiscito, si ritrova comunque ostaggio delle correnti

