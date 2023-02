Edoardo, morto a 18 anni dopo la boxe. L'allenatore: 'Non ha ricevuto nessun colpo in testa' (Di lunedì 27 febbraio 2023) Edoardo Zattin non ha ricevuto nessun colpo in testa prima di morire. 'Ero lì, non c'è stato nessun colpo durante l'allenamento, nessuno lo ha colpito' ha detto ai carabinieri, Simone Lazzarin , l'... Leggi su leggo (Di lunedì 27 febbraio 2023)Zattin non hainprima di morire. 'Ero lì, non c'è statodurante l'allenamento,o lo ha colpito' ha detto ai carabinieri, Simone Lazzarin , l'...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzettino : L'addio della città all'ex vicesindaco Edoardo Bristot morto a 86 anni - 23camelie : considerando che nessuno di questi ha fatto qualcosa di male ma tanto la murgia passerà come una gatta morta edoard… - ElisaconlaL : RT @Gazzettino: L'istruttore di Edoardo, morto a 18 anni dopo l'allenamento di boxe: «Ero in palestra e nessuno lo ha colpito» https://t.co… - Gazzettino : L'istruttore di Edoardo, morto a 18 anni dopo l'allenamento di boxe: «Ero in palestra e nessuno lo ha colpito» - lollo15995726 : RT @lvogruppo: E' morto a soli 18 anni Edoardo Zattin, studente di Este, a causa delle gravi conseguenze di un malore. Il giovane si è sent… -