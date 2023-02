“Edoardo ha provato a baciarmi”. Lei parla, scoppia il caso al GF Vip: i video spiegano tutto (Di lunedì 27 febbraio 2023) Questa sera andrà in onda una nuova puntata del GF Vip 7, la 37esima sulla tabella di marcia dello show di Alfonso Signorini, e finalmente si scopriranno le sorti dei vipponi al televoto. Micol Incorvaia, Edoardo Tavassi, Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia ci sono finiti per il van-gate. Lei ora ha parlato di un bacio. Non c’è mai pace per gli spartani e i loro fandom nello spiato appartamento di Cinecittà, però, la colpa è loro che non riescono mai a frenare in tempo la lingua. A seguito del van-gate, avrebbero fatto meglio a tacere, in quel del GF Vip 7, eppure, Nicole Murgia ha tirato fuori un certo bacio di Edoardo Donnamaria. GF Vip, Nicole Murgia fa sapere cose su Donnamaria Proprio così, già si sospettava qualcosa del genere, ma ancora non si può parlar d’altro che una voce da ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 27 febbraio 2023) Questa sera andrà in onda una nuova puntata del GF Vip 7, la 37esima sulla tabella di marcia dello show di Alfonso Signorini, e finalmente si scopriranno le sorti dei vipponi al televoto. Micol Incorvaia,Tavassi,Donnamaria e Nicole Murgia ci sono finiti per il van-gate. Lei ora hato di un bacio. Non c’è mai pace per gli spartani e i loro fandom nello spiato appartamento di Cinecittà, però, la colpa è loro che non riescono mai a frenare in tempo la lingua. A seguito del van-gate, avrebbero fatto meglio a tacere, in quel del GF Vip 7, eppure, Nicole Murgia ha tirato fuori un certo bacio diDonnamaria. GF Vip, Nicole Murgia fa sapere cose su Donnamaria Proprio così, già si sospettava qualcosa del genere, ma ancora non si puòr d’altro che una voce da ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... annamodugno1 : RT @chiaraguerraa: Io c ho provato ad urlare “Antonella lascia Edoardo tocca il seno alla Murgia” chi può vada per avvisare delle schifezze… - LyddonT : @alwaysgiugina C’è schifo! La Murgia ci ha provato con Daniele, Antonino, Edoardo e si baciata Attilio. E a casa ha due bambini! - francy01950834 : #donnalisi come può Edoardo non avere stima di Antonella Ma si di una che c ha provato con tutti e si limona pure Attilio - antonella__07 : @telodiceanto la colpa non è solo di Edoardo e voglio precisare che le cose si fanno in due e poi la tua 'idola' c… - Lellab4 : RT @chiaraguerraa: Io c ho provato ad urlare “Antonella lascia Edoardo tocca il seno alla Murgia” chi può vada per avvisare delle schifezze… -