“Edoardo ha provato a baciarmi”. GF Vip 7, Donnamaria di nascosto da Antonella: scoperto così (Di lunedì 27 febbraio 2023) GF Vip, Nicole Murgia fa una rivelazione su Edoardo Donnamaria. Continuano ad uscire rivelazione su quanto avvenuto nel famoso van gate. Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia, Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia si sono chiusi nel furgoncino staccando i microfoni per avere un po’ di intimità. Un comportamento ovviamente irregolare che è costato una serie di provvedimenti per i vipponi coinvolti. Ma non è tutto. Nelle ultime ore i diretti interessati si sono lasciati sfuggire altri dettagli. Edoardo Donnamaria ha ammesso di essere molto preoccupato per quello che ha fatto: “Per quello che sarebbe potuto succedere ci è andata bene. Perché se io faccio una battuta sbagliata che magari fuori di qua posso fare, io divento una merd* che non lavora più e io lavoro in ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 27 febbraio 2023) GF Vip, Nicole Murgia fa una rivelazione su. Continuano ad uscire rivelazione su quanto avvenuto nel famoso van gate.Tavassi, Micol Incorvaia,e Nicole Murgia si sono chiusi nel furgoncino staccando i microfoni per avere un po’ di intimità. Un comportamento ovviamente irregolare che è costato una serie di provvedimenti per i vipponi coinvolti. Ma non è tutto. Nelle ultime ore i diretti interessati si sono lasciati sfuggire altri dettagli.ha ammesso di essere molto preoccupato per quello che ha fatto: “Per quello che sarebbe potuto succedere ci è andata bene. Perché se io faccio una battuta sbagliata che magari fuori di qua posso fare, io divento una merd* che non lavora più e io lavoro in ...

