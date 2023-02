Editto di Tessalonica: il 27 febbraio 380 si ribalta la storia (Di lunedì 27 febbraio 2023) Il 27 febbraio 380, gli imperatori Graziano, Teodosio I e Valentiniano II emanarono l’Editto di Tessalonica. Conosciuto anche come Cunctos populos, tale provvedimento dichiarava per legge il cristianesimo religione ufficiale dell’impero, proibendo definitivamente l’arianesimo e tutti i culti pagani in ogni parte dell’Impero. L’Editto di Tessalonica: il testo La cancelleria di Teodosio I si occupò di preparare il testo dell’Editto che venne poi incluso nel codice Teodosiano da Teodosio II. La nuova legge riconosceva alle due sedi episcopali di Roma e Alessandria d’Egitto il primato in materia di teologia. Nel testo si legge: Vogliamo che tutti i popoli che ci degniamo di tenere sotto il nostro dominio seguano la religione che san Pietro apostolo ha insegnato ai Romani, oggi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 27 febbraio 2023) Il 27380, gli imperatori Graziano, Teodosio I e Valentiniano II emanarono l’di. Conosciuto anche come Cunctos populos, tale provvedimento dichiarava per legge il cristianesimo religione ufficiale dell’impero, proibendo definitivamente l’arianesimo e tutti i culti pagani in ogni parte dell’Impero. L’di: il testo La cancelleria di Teodosio I si occupò di preparare il testo dell’che venne poi incluso nel codice Teodosiano da Teodosio II. La nuova legge riconosceva alle due sedi episcopali di Roma e Alessandria d’Egitto il primato in materia di teologia. Nel testo si legge: Vogliamo che tutti i popoli che ci degniamo di tenere sotto il nostro dominio seguano la religione che san Pietro apostolo ha insegnato ai Romani, oggi ...

