Ecco perché il confronto Schlein-Meloni può entusiasmare tutti (Di lunedì 27 febbraio 2023) La sfida fra due giovani donne riporterà i ragazzi a votare. Il problema ora è dei Cinque stelle, con un vero competitor a sinistra. Per il Terzo polo è una buona occasione. La coglierà? Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 27 febbraio 2023) La sfida fra due giovani donne riporterà i ragazzi a votare. Il problema ora è dei Cinque stelle, con un vero competitor a sinistra. Per il Terzo polo è una buona occasione. La coglierà?

