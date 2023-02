Ecco le 5 buone abitudini del sonno per ridurre il rischio morte: “Chi le rispetta tutte e 5 ha il 30% in meno di possibilità di morire qualsiasi motivo” (Di lunedì 27 febbraio 2023) Dormire dalle sette alle otto ore a notte, nessuna difficoltà ad addormentarsi per più di due sere a settimana, nessun problema a dormire tutta la notte più di due volte a settimana, nessun farmaco per dormire, sentirsi ben riposati dopo essersi svegliati almeno cinque giorni a settimana. Sono questi cinque fattori predittivi di una vita più sana e longeva. Infatti, uno studio dell’Università di Harvard, i cui risultati completi saranno presentati a New Orleans alla conferenza congiunta dell’American College of Cardiology e della World Heart Federation tra il 4 e il 6 marzo, ha dimostrato che chi soddisfa questi cinque i criteri ha il 30% in meno di probabilità di morire per qualsiasi motivo rispetto a chi ne soddisfa uno o nessuno. Inoltre, avere tutte e cinque le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 febbraio 2023) Dormire dalle sette alle otto ore a notte, nessuna difficoltà ad addormentarsi per più di due sere a settimana, nessun problema a dormire tutta la notte più di due volte a settimana, nessun farmaco per dormire, sentirsi ben riposati dopo essersi svegliati alcinque giorni a settimana. Sono questi cinque fattori predittivi di una vita più sana e longeva. Infatti, uno studio dell’Università di Harvard, i cui risultati completi saranno presentati a New Orleans alla conferenza congiunta dell’American College of Cardiology e della World Heart Federation tra il 4 e il 6 marzo, ha dimostrato che chi soddisfa questi cinque i criteri ha il 30% indi probabilità diperrispetto a chi ne soddisfa uno o nessuno. Inoltre, averee cinque le ...

