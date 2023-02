“Ecco cosa ha detto l’uomo che ha chiesto il selfie con Maria De Filippi davanti al feretro di Maurizio Costanzo”: parla Michele Dalai (Di lunedì 27 febbraio 2023) Dopo le foto circolate in rete di alcuni fan che hanno chiesto un selfie a Maria De Filippi davanti al feretro di Maurizio Costanzo si sono sollevate diverse polemiche. Sono stati molti coloro che si sono scagliati duramente contro questo gesto, considerandolo come cinico ed inopportuno. A scagliarsi per prima contro i fan è stata Selvaggia Lucarelli che ha ricondiviso sui social il video del selfie con la vedova: “Il selfie con la vedova famosa. Non perdo neppure tempo a dire qualcosa su quella gente perché ci somiglia più di quanto crediamo, ma penso a Maria De Filippi e all’enorme sforzo di dare a chi chiede con violenza, in quelle ore in cui hai dato fondo anche ... Leggi su tpi (Di lunedì 27 febbraio 2023) Dopo le foto circolate in rete di alcuni fan che hannounDealdisi sono sollevate diverse polemiche. Sono stati molti coloro che si sono scagliati duramente contro questo gesto, considerandolo come cinico ed inopportuno. A scagliarsi per prima contro i fan è stata Selvaggia Lucarelli che ha ricondiviso sui social il video delcon la vedova: “Ilcon la vedova famosa. Non perdo neppure tempo a dire qualsu quella gente perché ci somiglia più di quanto crediamo, ma penso aDee all’enorme sforzo di dare a chi chiede con violenza, in quelle ore in cui hai dato fondo anche ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... emergency_ong : 'Sui corpi evidenti segni di violenza e torture. Negli occhi la sofferenza dovuta alla permanenza in #Libia.' Ecco… - TCommodity : Ecco qui la riprova del fallimento di un’elite che ancora non si capacita di quanto il paradigma sia strutturalment… - fattoquotidiano : Superbonus, ecco cosa prometteva Meloni in campagna elettorale. Conte e il Pd all’attacco: “Si rimangia tutto, un d… - MaurizioFuochi : @SimonaMalpezzi Ecco giusto senza parole,meglio stare zitti che dire cavolate... cosa avete fatto in 11 anni di gov… - wallstreetita : Nel periodo compreso tra il 2012 ed il 2022 sono spariti, complessivamente, qualcosa come 99 mila negozi, rileva… -