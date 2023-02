Ecco chi è Elly Schlein | il nuovo segretario del Partito democratico

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 27 febbraio 2023) , superando l’altro candidato Stefano Bonaccini Elena Ethel, detta, è la prima donna alla guida del. Alla proclamazione, la neo eletta ha detto: “Abbiamo vinto, insieme abbiamo fatto una piccola grande rivoluzione. Anche stavolta non ci hanno visto arrivare”. Parlando al suo comitato elettorale ha aggiunto: “Vi sono immensamente grata. Il popolo dem è vivo e ci chiede di cambiare davvero. Non dobbiamo tradire questa fiducia”. Poi aggiunge: “Mi hanno colpito tanto le donne di più di cento anni che sono andate a votare per me e che hanno detto che erano novanta anni che aspettavano di votare per una segretaria. L’obiettivo è mettere al centro il contrasto ad ogni disuguaglianza e precarietà”. Sul ruolo di opposizione al Governo ha detto: “Saremo un bel problema per il governo di Giorgia ...