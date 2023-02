Ecco che fine ha fatto il super-banchiere cinese Bao Fan (Di lunedì 27 febbraio 2023) Nuova puntata del giallo Bao Fan. Secondo la banca privata China Reinassance, di cui Bao Fan è fondatore e amministratore delegato, l’imprenditore collabora in questo momento con un’indagine condotta da alcune autorità della Repubblica popolare cinese. La notizia è stata comunicata alla Borsa di Hong Kong. Di Bao Fan si sono perse le tracce più di 10 giorni fa. Il suo nome si è aggiunto alla lista di imprenditori cinesi scomparsi negli ultimi anni (qui l’articolo di Formiche.net). Dopo la nota sul perché della sua scomparsa, il titolo azionario di China Reinassance ha recuperato qualche punto di valore (3,4%), mentre nei giorni scorsi era crollato. Tuttavia, secondo il Financial Times, la banca ha perso oltre il 26% da quando il 16 febbraio è stata confermata l’impossibilità di mettersi in contatto con Bao, volto della compagnia. China Reinassance ha spiegato che il ... Leggi su formiche (Di lunedì 27 febbraio 2023) Nuova puntata del giallo Bao Fan. Secondo la banca privata China Reinassance, di cui Bao Fan è fondatore e amministratore delegato, l’imprenditore collabora in questo momento con un’indagine condotta da alcune autorità della Repubblica popolare. La notizia è stata comunicata alla Borsa di Hong Kong. Di Bao Fan si sono perse le tracce più di 10 giorni fa. Il suo nome si è aggiunto alla lista di imprenditori cinesi scomparsi negli ultimi anni (qui l’articolo di Formiche.net). Dopo la nota sul perché della sua scomparsa, il titolo azionario di China Reinassance ha recuperato qualche punto di valore (3,4%), mentre nei giorni scorsi era crollato. Tuttavia, secondo il Financial Times, la banca ha perso oltre il 26% da quando il 16 febbraio è stata confermata l’impossibilità di mettersi in contatto con Bao, volto della compagnia. China Reinassance ha spiegato che il ...

