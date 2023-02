Ecatombe sulle nostre coste e miliardi ai trafficanti Se l' Europa non regolarizza i flussi migratori è complice

Leggi su affaritaliani

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Scrivo questo articolo sull'onda dell'emotività e della pietas che c'è in ciascuno di noi quando ci sono fra i morti ci sono bambini anche in tenera età. La tragedia di Crotone (come tante altre) lascia un segno nelle coscienze delle persone ed al contempo si rende necessario pensare, seriamente, come fermare questa fiumana di persone che cercano approdo. Segui su affaritaliani.it