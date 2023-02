Ecatombe nel mare di Crotone, 63 morti tra cui un neonato (Di lunedì 27 febbraio 2023) AGI - Mentre si cercano i corpi di altri dispersi continua a salire il numero delle vittime della strage di migranti nel mare di Crotone. I morti sono al momento 63. L'ultima vittima trovata nel pomeriggio è una ragazzina, dall'apparente età di 14 anni, con capelli neri e ricci, il cui corpo senza vita è stato recuperato nelle acque di Steccato di Cutro, dove all'alba di ieri è avvenuto il naufragio di un barcone carico di migranti. A ritrovarlo sono stati i sommozzatori dei Vigili del fuoco, a qualche centinaio di metri dalla riva, che lo hanno portato a terra e consegnato agli uomini della Capitaneria di porto. Le ricerche sono coordinate dalla Capitaneria di porto di Crotone con l'ausilio del Reparto aeronavale della Guardia di finanza e dei Vigili del fuoco. Ancora incerto il numero complessivo dei migranti ... Leggi su agi (Di lunedì 27 febbraio 2023) AGI - Mentre si cercano i corpi di altri dispersi continua a salire il numero delle vittime della strage di migranti neldi. Isono al momento 63. L'ultima vittima trovata nel pomeriggio è una ragazzina, dall'apparente età di 14 anni, con capelli neri e ricci, il cui corpo senza vita è stato recuperato nelle acque di Steccato di Cutro, dove all'alba di ieri è avvenuto il naufragio di un barcone carico di migranti. A ritrovarlo sono stati i sommozzatori dei Vigili del fuoco, a qualche centinaio di metri dalla riva, che lo hanno portato a terra e consegnato agli uomini della Capitaneria di porto. Le ricerche sono coordinate dalla Capitaneria di porto dicon l'ausilio del Reparto aeronavale della Guardia di finanza e dei Vigili del fuoco. Ancora incerto il numero complessivo dei migranti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IacobellisT : Un aumento vertiginoso di mortalità in Europa nel 2022. Forse a causa delle pizze e peperoni? La merda mainstream t… - AgoraMagazLatin : Ecatombe nel mare di Crotone, 62 morti tra cui un neonato - Rando_matt : @cri_mousse Ma cos'è l'ecatombe dei resistenti? Nell'ultimo mese sembra che stiamo capitolando tutti uno per uno...… - bizcommunityit : Ecatombe nel mare di Crotone, 62 morti tra cui un neonato - AGI - freeskipperIT : Mentre in Ucraina ci si scanna, ennesima ecatombe nel Mediterraneo. Milioni di dollari bruciati per la guerra che i… -