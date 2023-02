Ecatombe nel mare di Crotone, 62 morti tra cui un neonato (Di lunedì 27 febbraio 2023) AGI - Sono andate avanti per tutta la notte le ricerche delle vittime del naufragio avvenuto all'alba di ieri davanti alla costa Crotonese. Ricerche coordinate dalla Capitaneria di porto di Crotone con l'ausilio del Reparto aeronavale della Guardia di finanza e dei Vigili del fuoco e che già questa mattina hanno portato al recupero di altri tre cadaveri che fanno salire la conta delle vittime a 62. Ancora incerto il numero complessivo dei migranti che viaggiavano sul barcone, che secondo le testimonianze dei profughi si aggirerebbe sulle 200 persone. Potrebbero esserci pertanto ancora molti dispersi ad aggravare la tragedia. Le motovedette della Guardia costiera da questa mattina sono coadiuvate dal gruppo sommozzatori mentre si e' alzato in volo anche un aereo della stessa Guardia costiera. In prefettura tornerà a riunirsi nelle prossime il Centro ... Leggi su agi (Di lunedì 27 febbraio 2023) AGI - Sono andate avanti per tutta la notte le ricerche delle vittime del naufragio avvenuto all'alba di ieri davanti alla costase. Ricerche coordinate dalla Capitaneria di porto dicon l'ausilio del Reparto aeronavale della Guardia di finanza e dei Vigili del fuoco e che già questa mattina hanno portato al recupero di altri tre cadaveri che fanno salire la conta delle vittime a 62. Ancora incerto il numero complessivo dei migranti che viaggiavano sul barcone, che secondo le testimonianze dei profughi si aggirerebbe sulle 200 persone. Potrebbero esserci pertanto ancora molti dispersi ad aggravare la tragedia. Le motovedette della Guardia costiera da questa mattina sono coadiuvate dal gruppo sommozzatori mentre si e' alzato in volo anche un aereo della stessa Guardia costiera. In prefettura tornerà a riunirsi nelle prossime il Centro ...

