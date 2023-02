(Di lunedì 27 febbraio 2023)l’iniziativa didedicata esclusivamentedi, dal 3 al 5 marzo in porta Venezia.è il primo evento milanese gratuito rivolto a tutti quelli che vogliono scambiare unicamente capiin buone condizioni. Per partecipare basta presentare capi uomo o donna dagli Anni ’20 ai primi ‘00, i pezzi però devono essere in buone condizioni (no strappi, buchi o macchie), lavati e stirati. A quel punto lo staff divaluterà l’effettivo valore dei prodotti, proponendo in cambio uno o più pezzi di uguale valore. Sono ammessi solo capi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infooggi : East Market Shop, torna Swap Weekend: tre giorni dedicati allo scambio di abbigliamento vintage | InfoOggi - infooggi : East Market Shop, torna Swap Weekend: tre giorni dedicati allo scambio di abbigliamento vintage | InfoOggi - ilperiodo : East Market Shop, torna Swap Weeked: tre giorni dedicati allo scambio di abbigliamento vintage - BUONGIORNOnline : <<East Market Shop: torna Swap Weeked, tre giorni dedicati allo scambio di abbigliamento vintage>> #EastMarketShop… - pressitalia : East Market Shop - Torna 'Swap Weeked': tre giorni dedicati allo scambio di abbigliamento vintage #pressitalia… -

In the consumer, carriers have been innovating to extend 'Connectivity+'. As 5G capabilities continue to improve, leading carriers in Europe, Asia Pacific, and the Middlehave scrambled ...Shop, torna Swap Weeked: tre giorni dedicati allo scambio di abbigliamento vintage Swap Weeked , torna l'iniziativa diShop dedicata esclusivamente allo scambio di ...

East Market Shop, torna Swap Weekend: tre giorni dedicati allo ... InfoOggi

Gatti, East Market e AgruMI: gli eventi del weekend a Milano Milano Weekend

East Market con area illustratori - Eventi, incontri e manifestazioni ... Vivimilano

East Market, a febbraio c'è area illustratori Adnkronos

Weekend 17-19 febbraio | Cosa fare domenica e tutti gli eventi in città MilanoToday.it

The market has been segmented into various major geographies, including North America, Europe, Asia-Pacific, South America, Middle East and Africa. Detailed analysis of major countries such as the USA ...The market has been segmented into various major geographies, including North America, Europe, Asia-Pacific, South America, Middle East and Africa. Detailed analysis of major countries such as the USA ...