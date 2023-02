“È nato Eugenio”. Per il conduttore tv è festa in famiglia: nonno per la prima volta a 67 anni (Di lunedì 27 febbraio 2023) Splendida notizia per il vip, che ha accolto per la prima volta nella sua vita un nipote. Una gioia incommensurabile, che ha provato ad esprimere tutta la sua gioia a parole e con una foto bellissima, che lo ritrae insieme al bimbo appena nato. festa grande nella sua famiglia, anche se non ha riferito tantissimi dettagli. La notizia più bella ha raggiunto Gene Gnocchi, diventato nonno a 67 anni. E il nome dato al neonato è decisamente molto particolare e ricco di significato. Un annuncio da brividi quello di Gene Gnocchi, che è finalmente nonno. Soltanto due mesi fa un altro personaggio famoso, Christian De Sica, ha gioito per l’imminente nascita della nipotina: “Non vedo l’ora di conoscerla, vorrei insegnarle a sentirsi libera di ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 27 febbraio 2023) Splendida notizia per il vip, che ha accolto per lanella sua vita un nipote. Una gioia incommensurabile, che ha provato ad esprimere tutta la sua gioia a parole e con una foto bellissima, che lo ritrae insieme al bimbo appenagrande nella sua, anche se non ha riferito tantissimi dettagli. La notizia più bella ha raggiunto Gene Gnocchi, diventatoa 67. E il nome dato al neoè decisamente molto particolare e ricco di significato. Un annuncio da brividi quello di Gene Gnocchi, che è finalmente. Soltanto due mesi fa un altro personaggio famoso, Christian De Sica, ha gioito per l’imminente nascita della nipotina: “Non vedo l’ora di conoscerla, vorrei insegnarle a sentirsi libera di ...

