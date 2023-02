E’ morto Walter Mirisch, il produttore di “A qualcuno piace caldo” e “West Side Story”. Aveva 101 anni (Di lunedì 27 febbraio 2023) Walter Mirisch, causa morte e film del produttore americano scomparso all’età di 101 anni. Mirisch è noto soprattutto per i film “A qualcuno piace caldo” (1959) e “West Side Story” (1961). Lo ha annunciato l’Academy in una nota, precisando che il decesso del premio Oscar, con una carriera lunga 60 anni, è avvenuto il 24 febbraio ... TAG24. Leggi su tag24 (Di lunedì 27 febbraio 2023), causa morte e film delamericano scomparso all’età di 101è noto soprattutto per i film “A” (1959) e “” (1961). Lo ha annunciato l’Academy in una nota, precisando che il decesso del premio Oscar, con una carriera lunga 60, è avvenuto il 24 febbraio ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nocaig_walter : RT @confundustria: Si chiamava James aveva 37 anni e faceva l'operaio. Ieri è morto dopo un anno e mezzo dall'incidente sul posto di lavor… - GiovanniSaglim4 : @walter_neri @FrancescaChaouq il fascismo è morto e sepolto, il comunismo continua a vivere. - walter_porcino : @MinolloO @Barney1404 Mia mamma quando è morto mio fratello maggiore a 20 anni appena compiuti ha apparecchiato per… - bachis_walter : @errico_erika Non ho mai pensato che questo sia morto per cause neturali. - CronacheMc : MACERATA - Si è spento all'ospedale di Macerata dopo una malattia. Aveva diretto a lungo il Terzo circolo. E' stato… -