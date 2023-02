"È morto il giorno prima di svelarlo": l'ultimo segreto di Maurizio Costanzo (Di lunedì 27 febbraio 2023) Giorgio Assumma è stato uno dei pochi a sentire Maurizio Costanzo fino alla fine. E ora dopo la morte del suo "caro amico Maurizio" racconta proprio cosa è successo negli ultimi giorni di vita del conduttore e giornalista che ha lasciato un vuoto immenso nel mondo della tv e della cultura italiana. "Giorgio, puoi venire a darmi un parere sulla mia ultima sceneggiatura? Io gli risposi di sì. Avevamo già preso appuntamento per sabato 25 febbraio, ma Maurizio ci ha lasciato il giorno prima", spiega Assumma a Repubblica. Poi il suo racconto si fa più intimo, non è l'ex presidente della Siae a parlare, ma semplicemente "Giorgio", l'amico di "Maurizio": "Maurizio non stava benissimo, ma nulla faceva pensare al peggio. Soprattutto quando davanti avevi un ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 febbraio 2023) Giorgio Assumma è stato uno dei pochi a sentirefino alla fine. E ora dopo la morte del suo "caro amico" racconta proprio cosa è successo negli ultimi giorni di vita del conduttore e giornalista che ha lasciato un vuoto immenso nel mondo della tv e della cultura italiana. "Giorgio, puoi venire a darmi un parere sulla mia ultima sceneggiatura? Io gli risposi di sì. Avevamo già preso appuntamento per sabato 25 febbraio, maci ha lasciato il", spiega Assumma a Repubblica. Poi il suo racconto si fa più intimo, non è l'ex presidente della Siae a parlare, ma semplicemente "Giorgio", l'amico di "": "non stava benissimo, ma nulla faceva pensare al peggio. Soprattutto quando davanti avevi un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : ??È un giorno triste, è morto Maurizio Costanzo - LauraIlluminat2 : @RomaAttiva__ Ma un personaggio famoso va in galera se rifiuta di farsi un selfie con un fans? Perché magari la ved… - fessaesoterica : cioè io non sono neanche riuscita a farmi le foto con mio fratello alla sua laurea perché il giorno prima è morto i… - AnnabelleKori23 : RT @favxange: Amo non è che se fa un mezzo sorriso allora è felice perché suo marito è morto, del resto non si può neanche passare tutto il… - stivenvox88 : RT @taffoofficial: Risparmiateci le vostre foto con il morto del giorno. Incivili. #mauriziocostanzo -