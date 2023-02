E ha appena firmato con due agenzie di Hollywood (Di lunedì 27 febbraio 2023) The White Lotus über alles. La serie HBO – in Italia su Sky e in streaming su NOW – creata e diretta da Mike Lotus due premi ai SAG Awards 2023. Quello di migliore attrice in una serie a Jennifer Coolidge e quello al miglior cast. Che include anche Sabrina Impacciatore. Che per il ruolo di Valentina ha fatto breccia nel pubblico arrivando di recente a firmare con due agenzie di Hollywood. “The White Lotus 2”: attori, personaggi, Sabrina Impacciatore e Jennifer Coolidge guarda le foto Leggi anche › ... Leggi su iodonna (Di lunedì 27 febbraio 2023) The White Lotus über alles. La serie HBO – in Italia su Sky e in streaming su NOW – creata e diretta da Mike Lotus due premi ai SAG Awards 2023. Quello di migliore attrice in una serie a Jennifer Coolidge e quello al miglior cast. Che include anche Sabrina Impacciatore. Che per il ruolo di Valentina ha fatto breccia nel pubblico arrivando di recente a firmare con duedi. “The White Lotus 2”: attori, personaggi, Sabrina Impacciatore e Jennifer Coolidge guarda le foto Leggi anche › ...

