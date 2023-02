È arrivato finalmente il momento della "Brexit done"? (Di lunedì 27 febbraio 2023) Oggi potrebbe essere il giorno della “Brexit done”. La presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, sarà nel Regno Unito per incontrare il premier britannico, Rishi Sunak. L'obiettivo è finalizzare un'intesa sul Protocollo nordirlandese dell'accordo Brexit, l'ultimo pezzo mancante per mettersi alle spalle la complicatissima separazione del Regno Unito dall'Unione europea. “Possiamo chiaramente vedere la linea d'arrivo”, ha detto la scorsa settimana il commissario Maros Sefcovic, responsabile dei negoziati sulla Brexit, dopo aver parlato per tre volte in cinque giorni con la sua controparte britannica, il segretario agli Esteri, James Cleverly. Nonostante l'opposizione dei Brexiters dentro i Tory e di una parte del Partito democratico unionista nord ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 27 febbraio 2023) Oggi potrebbe essere il giorno”. La presidenteCommissione, Ursula von der Leyen, sarà nel Regno Unito per incontrare il premier britannico, Rishi Sunak. L'obiettivo è finalizzare un'intesa sul Protocollo nordirlandese dell'accordo, l'ultimo pezzo mancante per mettersi alle spalle la complicatissima separazione del Regno Unito dall'Unione europea. “Possiamo chiaramente vedere la linea d'arrivo”, ha detto la scorsa settimana il commissario Maros Sefcovic, responsabile dei negoziati sulla, dopo aver parlato per tre volte in cinque giorni con la sua controparte britannica, il segretario agli Esteri, James Cleverly. Nonostante l'opposizione deiers dentro i Tory e di una parte del Partito democratico unionista nord ...

