E anche stavolta | Elly Schlein | veleno dopo le primarie Pd

Elly Schlein vince a sorpresa la corsa per la segreteria del PD, e dice "anche stavolta non ci hanno visto arrivare". "Il popolo democratico è vivo, e questo è un mandato chiaro a cambiare davvero: volti, metodo e visione con una linea chiara che metta al centro il contrasto a ogni forma di diseguaglianza. Parte davvero da noi, lo abbiamo visto da oggi. Un popolo che si è riunito, è la maggiore responsabilità che abbiamo, non tradire mai questa fiducia. Abbiamo fatto da ponte fra il dentro e il fuori per liberare le energie migliori".

